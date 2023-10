Crystal Palace | Hodgson | ‘Tonali? Mi dispiace per lui | ma il calcio non aiuta | promuove le scommesse’

Gol e spettacolo probabili in Manchester City - Brighton e Chelsea - Arsenal, i due partitoni di questo sabato di Premier League in cui per il resto il Newcastle dovrebbe battere il...

CRYSTAL PALACE - Hodgson: "Tonali Il calcio non aiuta, promuove le scommesse" Napoli Magazine

Newcastle-Crystal Palace, Howe: "Tonali disponibile, nostro dovere proteggerlo" Sky Sport

Fatto sta che a Newcastle, ore 16, si alzerà il sipario per l'ultima recita di Sandro Tonali. La partita contro il Crystal Palace e poi, quasi certamente, niente più per un annetto. La ChampionsL'allenatore del Newcastle annuncia la possibile convocazione di Tonali per la sfida col Crystal Palace: "Si è allenato due volte con noi questa settimana ed è disponibile". Lo psichiatra al quale si ...