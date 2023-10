Crotone | Zauli | «Quello che è successo in questi giorni non lo dimenticherò mai»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Le parole di Lamberto, tecnico del, dopo il suo esonero, revocato per la decisione della squadra Lamberto, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida al Foggia nel girone C di Serie C. Di seguito le sue parole, al termine di una settimana in cui il suo esonero è stato impedito dalla presa di posizione della sua squadra. «Vedete questo? (Si è presentato in sala stampa con un pallone ndr) Oggi ho 52 anni e gioco a calcio da quando ne avevo 10. Dopo la mia famiglia questo è la mia vita. E’ al pallone che devo le grandi emozioni che mi ha regalato e non lo tradirò mai.che èinnon lomai, è stata la settimana più bella della mia vita. Ora ...