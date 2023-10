Crisi della sanità | fuga degli aspiranti medici | mancano i candidati per le borse di specializzazione E nessuno vuole andare in Pronto soccorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Noi siamo, ma prima di tutto siamo persone. Lavorare nel pubblico vuol dire smettere di avere una vita, soprattutto in alcune specialità dove le carenze di organico obbligano a fare doppi o tripli turni, in reparti con la metàinfermieri che servirebbero. Quando un giovane medico si trova a dover fare una scelta che vale per la vita, pensa a tutto questo. E volendo essere felici non si può scegliere di lavorare nel pubblico”. A dirlo a ilfattoquotidiano.it è Antonio Cucinella, presidente di Giovaniper l’Italia. È stata la sua associazione, insieme ad Anaao Giovani e Associazione Liberi Specializzandi (Als), a lanciare l’allarme: quest’anno una borsa dimedica su quattro rischia di non venire assegnata. A oggi, infatti, nelle scuole di formazione specialistica sono stati occupati ...