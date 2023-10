Cresce l’allarme terrorismo | in Italia si temono i lupi solitari

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Prevenire è meglio che curare”. Difficile trovare un motto popolare migliore di questo per capire come mai, davanti a due guerre e con il ritorno dell’incuboin Europa, l’– malgrado il governo stia ribadendo quotidianamente che non risulta oggetto di particolari minacce – sta potenziando, quasi giornalmente, le misure di sicurezza. “Su 28 mila obiettivi sensibili, sono ben 286 quelli di massima sensibilità che richiedono un presidio fisso di vigilanza”, letteralmente sette giorni su sette e rigorosamente h24. Lo ha spiegato ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante l’intervista concessa alla trasmissione Giù la maschera in onda su Rai Radio 1 in cui, tra le altre cose, ha spiegato di aver “fatto fare una valutazione complessiva” su tutti i possibili target di eventuali attacchi terroristici, “ma non tutti, secondo ...