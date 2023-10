Costa al summit dei presidenti dei Parlamenti della piattaforma internazionale sulla Crimea

(Di sabato 21 ottobre 2023) ROMA – Il vice presidenteCamera dei Deputati Sergio(foto) rappresenterà la Camera, martedì 24 ottobre, al Prague Congress Center di Praga, dove si svolgeranno i lavori del secondodeidei. E’ quanto si legge in una breve nota diramata dall’ufficio stampa di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

... California, coi figli Archie , 4 anni, e Lilibet Diana , 2 - sono stati a New York per un... Inoltre, se i Sussex vivessero a New York, nellaorientale degli Stati Uniti, il principe "...

Arrivano a Chioggia i sindaci della costa veneta, c’è il “Summit del ... ChioggiaTV

Summit del Mare, l’impegno green dei sindaci della costa veneta Chioggia News 24 Quotidiano Online

Con l’approssimarsi della scadenza delle concessioni demaniali marittime turistico – ricreative, ieri pomeriggio (19 ottobre), nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, giuristi, ...