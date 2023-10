Così Ucraina e Turchia hanno cambiato gli equilibri in Nagorno Karabakh Scrive Alli

Leggi su formiche

(Di sabato 21 ottobre 2023) I drammatici sviluppi del conflitto inmi spingono a fornire un contributo di riflessione su una tragedia che più volte ho dovuto affrontare, per le sue conseguenze sulla sicurezza globale, durante il mio mandato di Presidente della Assemblea Parlamentare della Nato. È necessario un riepilogo del quadro storico e geopolitico nel quale il conflitto si inserisce. Ilè una regione montuosa di circa 8.200 kmq di estensione, situata all’interno del territorio dell’Azerbaijan. Già in epoca sovietica essa costituiva un Oblast’ (provincia) autonoma in territorio azero, una enclave abitata da una popolazione armena. Prima guerra Dopo la fine dell’Unione Sovietica e con l’indipendenza dell’Azerbaijan, tra gennaio 1992 e maggio 1994 vi si combatté la prima guerra del...