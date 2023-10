Cosa ha fatto il figlio di Nedved? Perché ha ricevuto una maxi squalifica

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Se Pavelnon difettava certo di temperamento quando ancora giocava, anche il, Pavel junior, non è da meno. Anzi. Ildell’ex Lazio e Juventus infatti è anche andato oltre la soglia di san0 agonismo calcistico. Pavel junior, che milita nella Seconda Categoria piemontese con la maglia della Nuova Lanzese. L’erede del campione ceco è stato infatti punito con sei giornate di. Un provvedimento emesso dal Giudice Sportivo per punire il comportamento deld’arte. Pavel junior era stato espulso per insulti e ingiurie nei confronti dell’arbitro prima di sputare a terra in direzione del direttore di gara, pur senza colpirlo. Foto: LaPresse