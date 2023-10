Cosa è successo in MotoGP nel GP d’Australia | Martin da 1° a 5° | ultimo giro folle e Bagnaia sorride

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il Gran Premiodiè sconsigliato ai deboli di cuore o a chi si agita troppo facilmente. L’esito della gara, anticipata di 24 ore per assicurarne lo svolgimento prima dell’arrivo su Phillip Island dell’annunciata tempesta nella giornata di domenica, sembrava scritto. Invece, proprio in extremis, un copione dal finale apparentemente scontato ha regalato un palpitante colpo di scena. Jorgeha deciso di seguire una strategia molto aggressiva, montando mescola morbida al posteriore. Tutti gli altri piloti di vertice hanno invece optato per il compound medio. Lo spagnolo, partito dalla pole position, ha preso progressivamente il largo, seminando tutti gli avversari. A un certo punto, aveva accumulato un vantaggio di 3 secondi. Il madrileno appariva avviato verso un comodo, mentre alle sue ...

Macausa realmente questo odore sgradevole Prima di affrontare il problema, è importante ... 6: Investi in solette o spray deodoranti Se hai provato i rimedi precedenti senza, potrebbe ...

Caso Andrea Giambruno, i fuorionda di Striscia la Notizia: cosa è successo. VIDEO Sky Tg24

Cosa è successo tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno negli ultimi due giorni: perché si sono separati Corriere TV

(Adnkronos) - Johann Zarco centrando la prima vittoria in MotoGP al Gran Premio d'Australia 2023. In un giro finale da brividi sulla pista di Phillip Island, il pilota della Ducati Pramac trionfa supe ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...