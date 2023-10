Corona | “Foto Shock di Allegri al Casino di Montecarlo Scommesse sulla Serie B Mentre Giocava”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Fabriziosvela unadi Massimiliano, allenatore della Juventus, intento a giocare al Casinò di. Un informatore rivela chestava scommettendoB. Fabriziocontinua a far parlare di sé, questa volta con un’esclusiva che potrebbe avere gravi implicazioni per Massimiliano, attuale allenatore della Juventus. Sul suo sito d’informazione Dillingernews,ha pubblicato un video in cui mostra unadigioca al Casinò di. Nellaè visto con una maschera bianca, suggerendo che l’evento si sia svolto durante il periodo ...