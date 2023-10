Coraggio e coerenza La scelta di Meloni vista da Latella

Leggi su formiche

(Di sabato 21 ottobre 2023) Non ha molti dubbi Maria, la presidente del Consiglio Giorgiaha fatto unanon facile,sa, e figlia dei tempi in cui vive. Si parla, chiaramente, dell’annuncio della separazione dal compagno Andrea Giambruno fatto attraverso i suoi canali social nella mattina di ieri, venerdì 20 ottobre. Dopo la pubblicazione di alcuni video da parte di Striscia la notizia in cui Giambruno si mostrava in comportamenti inopportuni con alcune colleghe, la decisione della presidente del Consiglio di chiudere un rapporto già, a suo dire, incrinato da tempo. Una decisione in parte anche politica. Partiamo con un appunto: nessun presidente del Consiglio prima ha dovuto annunciare il suo divorzio o separazione pubblicamente. Perché è successo con, la prima donna premier? È successo con ...