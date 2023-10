Coppa del Mondo di Short Track | Ioriatti e Sighel vanno avanti nelle gare individuali

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ha preso il via a Montreal la stagione dideldicon la giornata inaugurale sul ghiaccio canadese della Maurice-Richard Arena. La Nazionale italiana – guidata dal High Performance Director Kenan Gouadec, dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari – può sorridere per un primo approccio convincente nel circuito internazionale grazie alle qualificazioni di tutte e tre le staffette azzurre e 13 passaggi del turnodistanze(al netto dei turni di ripescaggio in programmamattinate di sabato e domenica). Molto bene in particolare Gloria(Fiamme Oro), Chiara Betti (Fiamme Gialle) e Pietro(Fiamme Gialle), qualificati su entrambi gli eventi ...