Convocati Bologna | le scelte per il Frosinone | due gli assenti

(Di sabato 21 ottobre 2023) Conovcati, ledi Thiago Motta per la sfida contro il: sono due le assenze tra i rossoblù Stefan Posch e Jhon Lucumi sono le uniche due assenze tra idel, che ha diramato la lista per la sfida di domani contro il. Portieri: Gasperini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lykogiannis. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski. Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.

