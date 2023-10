Controlli al Vomero | un arresto e cinque denunce

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023)al: trovate armi e tra esse anche una mazza da baseball pronta per essere usata. Scorto un furtoalIl terzo furto scoperto in poche ore, dopo quelli di Mergellina, porta il marchio dei Carabinieri della Compagnia. Impegnati in un servizio di controllo del territorio, i militari hanno stretto le manette ai polsi di R. F., un 54enne di Marano e già noto alle forze dell’ordine. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Napoli. Quando i militari gli hanno imposto l’alt, il cinquantaquattrenne ha dato gas allo scooter ed è fuggito. L’illusione di farla franca è durata pochi metri. Lo hanno raggiunto in piazza Vanvitelli e, nonostante la reazione violenta, è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ...