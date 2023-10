Contributi parrucca e banca dei capelli | il Lazio vicino ai pazienti affetti da alopecia

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) – “L’areata colpisce circa il 2% della popone italiana, nei casi più gravi può arrivare a cronicizzarsi. Si stima che nell’arco degli anni, da che insorge la patologia, un paziente può arrivare a spendere anche 100.000 euro per i dispositivi tricologici. Questi, infatti, hanno costi elevati: il prezzo di una protesi diveri se di importazione cinese è di circa 1000 euro, mentre per unadieuropei – i migliori in assoluto – si spende tra 3 e 6000 euro. Grazie alla donazione deiil costo delle protesi può scendere ad un massimo di 1.300 euro”. Così, intervistata da Adnkronos, Giusy Giambertone, docente di tricotecnica presso il Campus Bio-medico di Roma e presidente della Tricostarc Onlus, realtà che da sempre si batte per la ...