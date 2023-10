Contatto netto su Raspadori in Verona-Napoli | dubbi sul mancato rigore

(Di sabato 21 ottobre 2023) Episodioo inin area tra Dawidowicz e, per l’arbitro Abisso non èma irestano. Notizie calcio– Al 32? disospetto in area tra Dawidowicz e, con l’arbitro Abisso che lascia correre tra le proteste degli azzurri. Ilc’è ed è: il ginocchio del difensore delva sulla coscia dell’attaccante del, che viene ostacolato anche con un braccio. L’intensità non sembra clamorosa, ma ilo che potesse starci ilresta. Abisso, coperto dal corpo del giocatore del ...

I dubbi restano: ilc'è ed è, il ginocchio destro del polacco va sulla coscia destra e su questo non possono esserci dubbi. Non solo, ma Dawidowicz si aiuta anche con il braccio destro,...

Contatto netto su Raspadori, poteva starci il rigore per il Napoli a Verona Corriere dello Sport

Garcia, mini rivoluzione a Verona: quattro novità in formazione Corriere dello Sport

Al 32’ del primo tempo, contatto in area fra Dawidowicz e Raspadori, la cui entità (unica discretamente in questo caso) è stata valutata da Abisso come non sufficiente per un calcio di rigore. I dubbi ...