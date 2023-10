“Consapevole e deliberata attività di proselitismo a favore dell’Isis” | restano in carcere i due uomini arrestati a Milano

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Sono abitualmente dediti non soltanto al download di copioso materiale di propaganda e apologia del jihadismo” ma “anche alla condivisione di questo materiale” e “quindi sono dediti a unadivia social a”. Il giudice per le indagini preliminari di, Fabrizio Filice, ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari presentata dai legali dei duemartedì scorso con l’accusa di associazione all’Isis in un’inchiesta della procura milanese. Rafaei Alaa e Nosair Gharib Hassan Nosair Mohamed, 44 e 49 anni, difesi rispettivamente dagli avvocati Emanuele Perego e Massimo Lanteri, devono quindi rimanere entrambi in. Secondo quanto ...

Secondo gli inquirenti, i due amici avrebbero messo in atto "unaattività di proselitismo via social a favore dell'Isis". Rafaei, che è in Italia da 23 anni, ha spiegato che "...

“Consapevole e deliberata attività di proselitismo a favore dell’Isis”, restano in carcere… Il Fatto Quotidiano

Milano: "aiutavano l'Isis". Il giudice dice no alla scarcerazione TGR Lombardia

Interrogato Rafaei: "Soldi per le vedove dei campi profughi per beneficenza. Frasi anti Meloni Solo critiche" ...I due uomini arrestati per terrorismo a Milano erano impegnati soprattutto in attività di propaganda sui social network: ecco cosa postavano su Facebook ...