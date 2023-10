Conferenza stampa Inzaghi | «Le individualità possono farci battere il Cagliari»

(Di sabato 21 ottobre 2023), l’allenatore della Salernitana ha parlato alla vigilia della sfida contro ilFilippo, neo allenatore della Salernitana, è intervenuto inper presentare la gara di domani contro il. Le parole riportate da TuttoSalernitana. LE PAROLE – «Conosco bene la squadra, il suo allenatore è molto stimato ma in questa settimana ho pensato soprattutto ai miei calciatori. Penso a ciò che dobbiamo fare noi. Luvumbo e Oristanio sono molto veloci ma le nostreportarci a vincere la partita». CLICCA QUI PER LACOMPLETA

Conferenza stampa Allegri: «Fagioli va sostenuto, lo aspettiamo» Juventus News 24

Mourinho, la conferenza stampa prima di Roma-Monza: rivivi la diretta Corriere dello Sport

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro e valido per la nona giornata di ...In una conferenza stampa al Cairo, al termine del vertice per la pace in Egitto, la premier Giorgia Meloni ha parlato con i giornalisti della delicata situazione politica internazionale, ma anche ...