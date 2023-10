Concorso Università di Bologna | 2 Posti per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 21 ottobre 2023) Presso l’diè stato annunciato unPubblico per l’assunzione di 2a contratto a tempo determinato, con una durata di 36 mesi a tempo pieno. Queste posizioni sono inserite nel settore concorsuale 09/H1, che riguarda i Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.diper 2Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 24 della legge numero 240/2010 e dal regolamento istituito per la gestione deia tempo determinato, come disposto dalla presentetramite il decreto rettorale numero 344 del 29 marzo 2011, con le successive modifiche apportate nel tempo, si procede alla pubblicazione di un...