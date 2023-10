Con quale punta il Napoli gioca meglio? Politano ha le idee chiare

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 ottobre 2023) Verona-, le dichiarazioni dinel post partita a DAZN: il commento sulla partita e sul cambio di rotta in casasta vivendo una prima parte di stagione da sogno, 4 gol e 3 assist nelle prime nove gare di campionato. Anche quest’oggi, nella gara vinta al Bentegodi contro il Verona è stato tra i protagonisti della gara. Due assist, entrambi per Kvaratskhelia, uno per tempo, e un gol, quello dell’1-0. Le dichiarazioni diè intervenuto in diretta a DAZN, durante il post partita. Di seguito le sue dichiarazioni: Sul match: “sia il gol che l’assist danno soddisfazione, oggi era una partita difficile, siamo stati bravi ad interpretarla bene, nel migliore dei modi” Più gol quest’anno: “Diciamo che negli ultimi anni mi è mancato un po’ segnare con ...