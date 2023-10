Con la Ong che ha vinto il Nobel per la Pace nel 2022 ha documentato migliaia di crimini di guerra in Ucraina Azione necessaria ancora oggi | con il mondo sconvolto da un altro terribile conflitto

Leggi su iodonna

(Di sabato 21 ottobre 2023) Un nuovo fronte in Israele. Un attaccoda immagini terribili, una reimmediata, una tragedia umanitaria. Un’altra. Eppure gli ultimiper la, che hanno premiato combattenti per i diritti civili, avevano fatto pensare a un progresso, almeno teorico, di sensibilizzal rispetto per chi non è un soldato e fa semplicemente la sua vita. Ilper la2023 all’iraniana Narges ...