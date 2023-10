Compagnoni | «Inter | a Torino due insidie Thuram talentuoso ma…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)affronta molteplici temi riguardanti l’alla vigilia della trasferta di. Dalle eventualialla crescita dopo la finale europea, passando per il potenziale di. MATURAZIONE – Maurizioapprezza la crescita dell’, ma mette in guardia la squadra nerazzurro su diversi fronti. Di seguito la lunga analisi del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24: «Leper l’domani sono rappresentate dal tipo di prestazione che può fare il, che spesso con questo uomo contro uomo riesce a mettere in difficoltà squadre sulla carta molto più forti. E poi l’altra insidia può essere l’stessa. La squadra di Inzaghi in questo avvio di ...