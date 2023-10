Commercio | Confesercenti | sempre meno aperture negozi

(Di sabato 21 ottobre 2023) Aprire uno, una missionepiù impossibile. Caro - vita, rallentamento dei consumi e concorrenza della grande distribuzione e del web non accelerano solo le chiusure di imprese nel ...

A stimarlo è l'Osservatorio, sulla base di elaborazioni dei dati camerali. Una crisi ... secondo le nostre stime, il numero annuale di iscrizioni di imprese neldovrebbe ...

Commercio: Confesercenti, non si apre più. Nel 2023 solo 20mila ... Confesercenti Nazionale

Commercio, Confesercenti: sempre meno aperture di negozi Agenzia askanews

Roma, 21 ott. (askanews) – Aprire un negozio, una missione sempre più impossibile. Caro-vita, rallentamento dei consumi e concorrenza della grande distribuzione e del web non accelerano solo le chiusu ...Sono sempre meno le aperture di nuovi negozi in Italia. “Caro-vita, rallentamento dei consumi e concorrenza della grande distribuzione e del web non accelerano solo le chiusure di imprese nel commerci ...