Commento al Vangelo di oggi 21 Ottobre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il passo delsecondo Luca 12,8-12 ci offre una preziosa lezione sulla guida divina e la fiducia in essa. Gesù parla ai suoi discepoli, rassicurandoli riguardo alla testimonianza che dovranno rendere in situazioni difficili o quando saranno chiamati a rispondere per la loro fede. La frase chiave qui è: “Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire.” Queste parole sono un conforto per chiunque si trovi nella posizione di dover testimoniare la sua fede in Cristo, anche quando potrebbe essere difficile o pericoloso farlo. La riflessione su questo passo ci invita innanzitutto a confidare nella guida dello Spirito Santo nelle nostre vite. Spesso, nelle sfide e nei momenti critici, ci preoccupiamo di non essere abbastanza preparati o di non avere le parole giuste. Tuttavia, Gesù ci assicura che quando ci affidiamo allo Spirito Santo, Egli ...