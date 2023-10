Com’è strano in questi giorni riscoprire Etty Hillesum

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 21 ottobre 2023) È, in, la ventenne ebrea morta nel 1943 ad Auschwitz, che mentre il cerchio nazista si chiudeva sulla sua Olanda, e mentre qualcuno tentava ancora di emigrare in Palestina, sognava le terre russe della madre e sceglieva di non sottrarsi allo sterminio. L’occasione è un libro di Elisabetta Rasy pubblicato da HarperCollins, “Dio ci vuole felici.o della giovinezza”, dove accanto alla “protagonista” troviamo altre donne reali o inventate: Edith Stein e Anna Frank, Katherine Mansfield e Virginia Woolf, Simone Weil e Charlotte Salomon, la Tatiana di Puskin e la Micòl di Bassani. Ma soprattutto, a quella della ragazza olandese del ’40 la Rasy sovrappone la propria biografia di ragazza del ’68 ...