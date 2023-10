Come mai il Colosseo ha una forma ellittica?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Vi siete mai chiesti perché ilha una? Perché è stato costruito secondo questo particolare progetto strutturale? La risposta vi sorprenderà. L’Anfiteatro Flavio, simbolo della storia romana Ilè il monumento per eccellenza che rappresenta nel mondo la storia e la cultura romana ma per antonomasia anche quella italiana. Gli stranieri arrivano da ogni angolo del Pianeta nella Città Eterna proprio per far visita all’Anfiteatro Flavio che è meta apprezzatissima. L’imponente Anfiteatro Flavio – IlCorrieredellaCittà.com Ma davvero in pochi sono al corrente della storia, delle origini e delle leggende che circolano su questo luogo tra i più magici della Capitale. Voi per esempio, sapete perché ilsi chiama così? O per quale ragione è stato costruito? A queste ...