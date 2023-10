Come cambia la ristorazione in Italia

Leggi su panorama

(Di sabato 21 ottobre 2023) Gli esercizi pubblici sono in profonda trasformazione. Dopo il Covid, gli aumenti nei costi di gestione impongono una selezione darwiniana, in cui sopravvivono solo coloro che occupano nicchie o s’ingrandiscono fino a diventare «catene». Tra meno di un mese, dal 13 al 19 novembre, si celebra nel mondo la Settimana della cucinana. Da Seoul a Parigi passando per San Paolo e Bruxelles, si servono lasagne e tagliatelle, spaghetti, brasati, sformati e risotti e si allestisce il Gran ristorante. L’idea, sostenuta dalla Farnesina, dalle Camere di commercio estere, dall’Istituto commercio estero e ovviamente dal ministero per la Sovranità alimentare, è raccontaresi mangia all’na e sia indispensabile, per far esprimere al meglio una nostra ricetta, disporre di materia prima che nasce nei nostri campi ...