Columbus Crew vs CF Montreal – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 ottobre 2023) Con la possibilità di giocarsi i playoff, il CFsi reca sabato 21 ottobre al Lower.com Field per affrontare ilnell’ultima giornata della stagione regolare della MLS. Ihanno già conquistato un posto nei playoff, pareggiando 1-1 l’ultima volta contro l’Atlanta United, mentre il CFM è un punto sopra la linea della post-season in vista del Decision Day, dopo la vittoria per 4-1 sui Portland Timbers. Il calcio di inizio divs CFè previsto a mezzanotte ora italiana Anteprima della partitavs CFa che punto sono le due squadrePer la prima volta dalla conquista della MLS Cup nel 2020, i ...