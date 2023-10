Colpo di scena! Manuela Carriero ha abbandonato il trono di Uomini e Donne | i motivi

Boom: Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il Trono di Uomini e Donne. Questo è ciò che emerge dalle anticipazioni che giungono dalle registrazioni di sabato 21 ottobre 2023 . A fornirle il ...

Colpo di scena a Bake Off: una concorrente abbandona la gara la Repubblica

Maestra accusata di maltrattamenti a Bonorva, colpo di scena dopo ... Sassari Oggi

Quarta vittoria in trasferta su quattro per i nerazzurri che in attesa di Milan-Juventus di domani sera sorpassano la squadra di Pioli. A segno la ThuLa e Calhanoglu nel recupero su rigore ...Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci ...