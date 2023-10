Colpo di Scena a Uomini e Donne | Maurizio Si Sblocca | Gemma Volta Pagina!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 21 ottobre 2023)dinello studio di. Nell’ultimissima registrazionesi è finalmenteto e ha dato un bacio a stampo ad una dama. La signora in questione non è, la quale invece, ha deciso di conoscere un nuovo cavaliere. La dama torinese ha giàto pagina? Nello studio di Maria De Filippi non sono mancate le liti, in particolare tra due Over. Ecco tutti i dettagli!si! Scatta il bacio con Elena Le anticipazioni sulle nuova registrazione dici riportano interessanti novità riguardanti il Trono Over. Al centro dell’attenzione ancora unail cavaliere. Dopo il due di picche ...