Colonia-Borussia Monchengladbach domenica 22 ottobre 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 21 ottobre 2023) Primo anticipole di Bundesliga che vede il fanalino di codaimpegnato in casa contro ildi Seoane. Per i Geissboecken una sosta che serviva per ricompattarsi dopo un inizio complicato con 6 KO in 7 gare. Calendario a parte, rivelatosi oltremodo ostico, la squadra di Baumgart ha evidenziato limiti offensivi segnando appena 4 gol, l’ultimo dei quali con Selke oltre 240 minuti fa. Quattro InfoBetting: Scommesse Sportive e