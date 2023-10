Colleferro | movida a base di alcol e droga | chiuso un locale e denunciate 5 persone

(Di sabato 21 ottobre 2023) La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia di, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, volto al contrasto di ogni forma di illegalità e a garantire un sano divertimento ai frequentatori della, hanno denunciato 5a piede libero alla Procura della Repubblica di Velletri, alla segnalazione alla Prefetto di 5 giovani, poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente e alla chiusura di un’attività commerciale ai sensi dell’ex art. 100 del T.U.L.P.S.unNel corso dei controlli effettuati presso i locali pubblici del centro colleferrino e del centro segnino, nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani provenienti anche dai comuni limitrofi, i militari hanno notificato un provvedimento di chiusura per 7 giorni alla ...

... ucciso a calci e pugni nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a, senza un motivo, solo per essersi fermato nella zona dellaa chiedere a un amico in difficoltà se avesse ...

Imputati, questa volta per lesioni, Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, tutti già condannati per l’omicidio di Willy ...COLLEFERRO – Svolsero un ruolo determinante nella dinamica omicidiaria del povero Willy Monteiro Duarte ma non furono loro ad innescare la lite che portò all’omicidio nella notte del 5 e 6 settembre 2 ...