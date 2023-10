Codex giambrunio

Leggi su ilfattoquotidiano

Tempo fa ho disegnato per Il Fatto Quotidiano l'albero genealogico della Gens Melonia annotando che "la forza di una famiglia, come quella di un'armata, si basa sulla lealtà reciproca". Un'intuizione così esatta (non è mia ma di Mario Puzo, figuriamoci) che adesso che la lealtà si è trovata tradita mi trovo a dover aggiornare il mio Gens Melonia con l'aggiunta del .