CLASSIFICA – Il Napoli risale la classifica e aggancia la Juve in zona Champions

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Iltorna con una brillante vittoria ai danni del Verona. Gli azzurrinoe Fiorentina in. Nel ritorno in campo dopo il recente confronto amaro con la Fiorentina, ilha dimostrato il suo valore espugnando il Bentegodi con un convincente 3-1 contro l‘Hellas Verona. La vittoria non solo ha rinnovato la fiducia della squadra, ma ha anche portato ila un brillante terzo posto in, raggiungendontus e Fiorentina nella corsa per un posto inLeague. Dopo una prestazione determinata, la squadra di Garcia ha dimostrato di essere pronta a lottare per i vertici della Serie A. Questi tre punti sono cruciali nel percorso del ...