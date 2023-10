Cimici dei letti | dopo la Francia è allarme anche in Italia

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’per la diffusione delleda letto inè arrivatoin. La loro presenza è stata, infatti, segnalata a Trieste e, sembra, in altre zone de Paese. Questi parassiti popolano soprattutto le camere da letto e per sopravvivere hanno bisogno di sangue umano. Spesso agiscono di notte, lasciando piccole macchie rosse o morsi sulla pelle delle loro vittime. Secondo gli esperti bisogna eliminare i nuclei dei parassiti, possibilmente impiegando vapore secco emesso a 180 gradi da dispostitivi idonei. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

