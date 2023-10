Chi gioca oggi nella Serie A di calcio femminile? Calendario partite | programma | orari | tv | streaming 21 ottobre

(Di sabato 21 ottobre 2023) Riparte, sabato 21 ototbre, lacon la quinta giornata di campionato. Due lein, entrambe trasmesse da DAZN. Ad aprire questo turno, l’Inter che ospita il Napoli fanalino di coda con zero punti conquistati: ildi inizio è previsto alle 12.30. ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE Alle 18.00 sarà quindi la volta di Sassuolo-Como Women, con i padroni di casa che sin qui hanno pareggiato un match e perso gli altri tre, mentre i lariani hanno 7 punti come l’Inter. Di seguito ile ilcompleti con ledi, sabato 21, valide per la 5ª giornata dellaA ...

lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c'entro niente e voglio essere lasciata fuori". Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Stato di forma, il bilancio dopo le nazionali e... le mosse a sorpresa: Milan-Juve ai raggi X La Gazzetta dello Sport

Orsolini, Zirkzee, Kristiansen, Karlsson, Saelemaekers: chi gioca e chi nel Bologna SOS Fanta

è uno che gioca in modo anche pesante con tutte, dalla barista alla co-conduttrice, giovani e meno giovani. Non si può mettere nel tritacarne chi non ha nulla a che fare con questa storia”. “Dalla ...Matteo Berrettini non gioca dagli US Open, quando un infortunio lo costrinse ad alzare bandiera bianca. Il tennista italiano non ha ancora recuperato completamente dal problema fisico e ha rinunciato ...