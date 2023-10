Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 21 ottobre | programma | orari | tv | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) LaA 2023-2024 torna in scena con i match della nona giornata e lo facon i primi tre anticipi., sabato 21, alle ore 15.00 apriranno i campioni d’Italia del Napoli in casa dell’Hellas Verona, quindi alle ore 18.00 toccherà ad un interessante Torino-Inter, prima che alle ore 20.45 il Sassuolo ospiti la Lazio in un’altra sfida tutta da decifrare. Ci attendono, quindi, tre incontri di estrema rilevanza che vedranno impegnate le squadre che poi vedremo in azione nel prossimo turno di Champions League. Il Napoli, reduce dal pesante ko interno contro la Fiorentina cercherà di rilanciarsi sul non semplice campo del Verona. Alle ore 18.00, poi, vedremo l’Inter impegnata in casa del Torino. I granata, reduci dalla sconfitta nel derby contro la Juventus cercheranno di rifarsi, ma i nerazzurri, dopo il 2-2 ...