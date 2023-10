Chi era Sergio Staino | il fumettista che inventò Bobo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023)era un giornalista,, vignettista e regista nato a Piancastagnaio, in provincia di Siena, il 8 giugno 1940. È stato il creatore di, il personaggio che lo ha reso famoso, e il direttore de l’Unità. Chi era: la sua storiasi laureò in architettura e iniziò la sua carriera come insegnante di educazione tecnica presso alcune scuole della provincia di Firenze. Nel 1979 debuttò comesulla rivista Linus con, un intellettuale vagamente somigliante a Umberto Eco ma ispirato a se stesso.divenne presto un simbolo della satira politica e sociale italiana, con le sue riflessioni ironiche e taglienti.collaborò con vari ...