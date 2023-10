Chelsea | addio a giugno per Thiago Silva? La situazione

Commenta per primo Potrebbe terminare a giugno l'avventura aldi Thiago Silva. Le strade potrebbero separarsi visto che, riporta Football Insider , al termine della stagione il suo contratto andrà in scadenza e non dovrebbe essere rinnovato.

Osimhen, futuro incerto al Napoli: a gennaio è già sfida Chelsea ... AGIMEG

Napoli: 'Presto un nuovo incontro per il rinnovo di Osimhen, ecco la ... Calciomercato.com

Paris Saint-Germain e Chelsea, Thiago Silva potrebbe presto dare l'addio al calcio europeo per dedicarsi nuovamente al Sudamerica e al suo Brasile. Come spiegato dal portale inglese Football Insider, ...Le ultime di calciomercato non sono positive per la Juventus: l'operazione può chiudersi già a gennaio, i dettagli ...