“C’è il rischio che Perla entri al GF” | Greta svela cosa ne pensa

(Di sabato 21 ottobre 2023)Rossetti di un possibile ingresso dial GF in presenza di Mirko? Le parole della tentatrice L'articolo proviene da Novella 2000.

In questi giorni sento tanto falso moralismo, ma così c'è ilche passi un messaggio distruttivo '.

Piantedosi: pressione migratoria fortissima. «C’è il rischio di radicalizzazioni islamiste» Il Sole 24 ORE