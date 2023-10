“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi | al debutto nella regia | apre bene la Festa del cinema di Roma

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 ottobre 2023), 1946. È tutto finto eppure così vero. Gli abiti, le auto, gli americani, il mercato, il barbiere per strada, la bottega dell’ombrellaio, la miseria e gli arricchiti, le botte alla moglie, la messa in latino, le donne coi capelli coperti durante la funzione, la brillantina, gli attacchini coi manifesti elettorali, le scritte sui muri Viva la Repubblica e Abbasso i Savoia, il referendum, il voto alle donne. Un film in costume, una dramedy capace di tenerci col fiato sospeso, di appassionarci, di farci sorridere, di farci riflettere anche grazie a una colonna sonora anacronistica (Dalla, Concato, Musica Nuda, ma anche Achille Togliani, quello di “Parlami d’amore Mariù” per capirci), dove i testi delle canzoni esprimono i pensieri della protagonista, la popolana Delia. Un bianco e nero forzato che non c’entra niente col neorealismo ma prelude ai film d’archivio che ...