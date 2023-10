Caso Giambruno | Meloni sapeva dei fuorionda Spunta Pier Silvio Berlusconi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Venerdì 20 ottobre Giorgiaha annunciato la fine della sua relazione con il fidanzato Andreae padre di Virginia. A far traboccare la goccia i fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia in cui il giornalista, impegnato nella registrazione della trasmissione Diario del giorno, si rivolge alla collega con frasi poco eleganti, soprattutto per un uomo impegnato e padre di famiglia. Non solo, gesti poco eleganti, come la mano sulla patta dei pantaloni. E ancora ‘battute’ a sfondo sessuale su rapporti a tre: ”Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. Poi l’audio prosegue. “Come amore? Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome”, le parole di Andreamandate ...