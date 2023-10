Caso Giambruno | esistono video peggiori

Leggi su zon

(Di sabato 21 ottobre 2023). Ieri mattina la premier Giorgia Meloni, con un post su Instagram, ha comunicato la sua decisione: da oggi in poi lei e Andrea, giornalista televisivo e padre della sua amata Ginevra, non saranno più una coppia. Nei giorni precedenti, infatti, sono stati diffusi deie dei fuori onda che vedono come protagonista l’ormai ex compagno della premier.: i fuori onda che hanno fatto discutere Nei fuori ondaha usato delle parole forti: “Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli”, si sente nell’estratto. Il filmato continua con altri momenti di pausa ...