Caso Apostolico | l’Anm all’attacco | «Lo scopo del governo è di intimorire i giudici»

(Di sabato 21 ottobre 2023) «Attacchi», «reazioni scomposte» con «loevidente diogni giudice che dovesse assumere un’interpretazione non gradita o non allineata a un certo indirizzo politico». L’Associazione nazionale dei magistrati ha approvato oggi a maggioranza un documento al termine del direttivo dedicato alla vicenda di Iolanda, la giudice del tribunale di Catania criticata da diversi membri delin merito all’annullamento del fermo di otto migranti, bocciando il decreto Cutro, e accusata di aver partecipato in una manifestazione contro Matteo Salvini. Il documento ha ricevuto 22 voti di sostegno. Gli unici contro sono stati gli 8 esponenti di Magistratura indipendente. Nel documento l’Associazione nazionale stampa magistrati afferma «lo stato di agitazione sui temi dell’indipendenza e dell’autonomia ...