Carlotta Mantovan |  dopo Fabrizio Frizzi ha un nuovo compagno?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023)ha unfidanzato oggi, dopo la scomparsa del celebre maritonel 2018,si è trasferita in Francia insieme alla bimba nata dal loro matrimonio per crescerla lontano dai riflettori. La donna ha anche continuato a mantenere una vita riservata e a oggi, non ci sono informazioni certe in merito a sue possibili liaison sentimentali. Tutto sulla storia diconUn amore travolgente quello tra. Una relazione sentimentale nata in sordina, quando lei aveva appena diciassette anni e lui era uno dei protagonisti assoluti della televisione italiana. Lei era una giovanissima concorrente di Miss ...