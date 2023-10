Capello | «Italia? Per l’Europeo sono fiducioso»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Fabioha parlato dell’di Spalletti e delle possibilità degli azzurri di andare ala Tuttosport Fabioha parlato dell’di Spalletti e delle possibilità degli azzurri di andare ala Tuttosport. Le sue dichiarazioni:INGHILTERRA – «Prima della partita avevo detto che sarebbe stata una sfida molto difficile, perché l’Inghilterra ha dei talenti che noi non abbiamo e che fanno la differenza. Però ho visto una buonacon idee precise, credo che in così poco tempo Spalletti abbia fatto un lavoro eccezionale. Poi come sempre la differenza la fanno i calciatori quando si gioca in Nazionale, perché il livello è alto e quindi bisogna avere i migliori in campo». BELLINGHAM – «Oggi è il migliore in ...