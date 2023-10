Canile lager nel Casertano | liberati 400 cuccioli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ il più grande sequestro in Italia, quello delin provincia di Caserta. Grazie ai responsabili del Partito Animalista Italiano, con la Procura di Napoli Nord, vengono400 cani. Alcunitrovati già morti. E’ il più grande sequestro in Italia quello avvenuto a Casaluce, in provincia di Caserta, dove grazie al lavoro dei responsabili del Partito Animalista Italiano e di altre associazioni sono staticirca 400 cani, a settembre ve ne erano quasi 500, posti in sequestro giudiziario. Ne dà notizia l’avv. Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista Italiano che come legale in queste settimane aveva spinto la Procura della Repubblica di Napoli Nord ad intervenire e porre sotto sequestro la strutturache, ...