Canile di Terracina | il Comune procede verso la nuova gara di affidamento

(Di sabato 21 ottobre 2023)– Promuovere le adozioni, sensibilizzare i cittadini e collaborare con le associazioni animaliste. È in questa direzione chelaper la gestione delComunale di. È stato approvato, infatti, il capitolato speciale d’appalto per la gestione della struttura di via delle Industrie e delle attività di custodia, mantenimento e cura degli animali catturati sul territorio di. “Un capitolato che è stato pensato non soltanto per il semplice mantenimento – spiega il– e cura degli animali ospitati. Tra gli obiettivi, infatti, c’è la promozione di affidi e delle migliori adozioni possibili perché ilsia un luogo di transito e non di lungo soggiorno. Per gli ospiti viene ...