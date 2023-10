Cani-guida e di assistenza per l’epilessia a “Dalla parte degli animali”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 21 ottobre 2023) Domenica 22 ottobre in onda su Retequattro una nuova puntata dove si parlerà anche deiin cerca di famiglia Nello studio cascina è benvenuta la piccola Summer: la cagnolina dell’Associazione ABC dog, che aiuta le persone epilettiche a vivere meglio le crisi. Di seguito i gatti canterini e buffissimi dell’operaio Linuccio, star dei social. Un respiro di libertà: tre mini-lepri e quattro gheppi, giunti ancora piccoli al Cras “Stella del Nord” ora sono tornati nel bosco. Momenti allegri e intense emozioni si alternano come sempre nella prossima puntata di “”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica la domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4. L’unico ...