Camilla | la ex nuora rivela com’è davvero in famiglia

Leggi su velvetmag

(Di sabato 21 ottobre 2023)è regina ormai da poco più di un anno, ma da molto più tempo ormai è la moglie del re Carlo III. L’incoronazione le ha affidato un compito completamente diverso, ma sembra che comunque non trascuri gli impegni con la suad’origine. Anche se non ne parla spesso, infatti, la Parker Bowles è anche nonna di cinque nipoti: Lola, Freddy, Eliza, Louis e Gus. Oramai sono tutti adolescenti, ma la exha rivelato qual è il loro rapporto con la nonna. Anche se ha un rapporto ottimo con i tre figli del principe William e di Kate Middleton,non sembra essere considerata come una nonna dai principi George, Charlotte e Louis. Anche il principe Harry ha chiarito che ci tiene molto al fatto che i suoi figli riconoscano Lady Diana come loro nonna. Tuttavia la moglie di re Carlo III ama trascorrere del tempo ...