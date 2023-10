Calendario Serie B calcio 2023 oggi | orari 21 ottobre | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ripreso il campionato con l’anticipo tra Parma e Como, laB si prepara a vivere il grosso di questa decima giornata di campionato, sabato 21. Sei le partite in, tutte visibili sia su Sky che su DAZN. Alle 14.00 si disputeranno cinque match, a cominciare dalle sfide playoff tra Bari e Modena e Cremonese e Sudtirol. In campo anche Pisa-Cittadella, Ternana-Brescia e Lecco-Ascoli. ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE A chiudere questo sabato dicadetta, alle 16.15, la sfida tra le neopromosse Catanzaro e FeralpiSalò. Di seguito ile ilcompleti con le partite di, sabato 21, valide per la 10ª giornata dellaB. La gare ...